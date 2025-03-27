Sudan'da Hartum Özgürleşti, Başkan Burhan Havalimanında Secde Etti

- Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Başkent Hartum özgür"

Başkanı Burhan, havalimanına inince secde etti

HARTUM - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri ile devam eden çatışmaların ardından başkent Hartum'un özgür olduğunu açıkladı. El-Burhan, helikopterle Hartum Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra secde etti.

Sudan ordusu, başkent Hartum'da paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri ile süren çatışmaların ardından hakimiyet sağladı. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Cumhurbaşkanlığı Sarayından yaptığı açıklamada, RSF güçlerinin başkent üzerindeki kontrolünün sona erdiğini işaret ederek, "Hartum özgürdür. Hartum özgürleşti ve mesele kapandı" ifadelerini kullandı. El-Burhan, RSF güçlerini başkentten çıkaran ve devlet kurumlarında kontrol sağlamak için yoğun çatışmalara giren askerlere övgüde bulundu.

Havalimanına inince secde etti

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, El-Burhan'ın dün helikopterle Hartum Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra secde ettiği ifade edildi. Havalimanındaki askeri birlikleri denetleyen El-Burhan'ın daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçtiği belirtildi.

Sudan ordusundan dün yapılan açıklamada, Nisan 2023'ten bu yana RSF'nin kontrolünde olan Hartum Uluslararası Havalimanı'nın ve RSF'nin başkentteki son büyük kalesi olan Jebel Awliya'daki Taiba el-Hasanab kampının geri alındığı duyurulmuştu.

Ordu ilerleme kaydediyor

Paramiliter grup RSF, çatışmanın başladığı Nisan 2023'te hızla sarayı ve başkentin büyük bölümünü ele geçirmişti. Ordu ise 2024 yılı başından bu yana özellikle Hartum'un kuzeyindeki Omdurman'da önemli toprak kazanımları elde etmiş ve durumu kendi lehine çevirmişti. Eylül 2024 sonlarında başlatılan ve hava saldırılarıyla desteklenen geniş çaplı askeri harekatın ardından ordu, Hartum'a doğru büyük ilerleme kaydetmişti.

Ülkedeki iç çatışma

Sudan'da 15 Nisan 2023'te Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmuştu. ABD merkezli Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi'nin verilerine göre İki yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle en az 29 bin 683 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine göre 15 milyondan fazla kişi de yerinden edildi.