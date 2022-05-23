Sudan'da Gıda Krizi Uyarısı - Haberler

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Sudan'da Gıda Krizi Uyarısı

Xinhua - Güncel
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Sudan'da Gıda Krizi Uyarısı

HARTUM, 23 Mayıs (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'daki çiftliğinde çalışan bir çiftçi, 22 Mayıs 2022.

HARTUM, 23 Mayıs (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'daki çiftliğinde çalışan bir çiftçi, 22 Mayıs 2022. Sudanlı uzmanlar, 2022'de ülkenin giderek kötüleşen bir gıda kıtlığıyla, hatta bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacağına ve toplam 45 milyon nüfuslu ülkede akut açlık çekenlerin sayısının 18 milyonu bulabileceğine dair uyarıda bulundu. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Hartum, Çiftçi, Mayıs, Sudan, Güncel, Haberler

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