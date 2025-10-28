Sudan'da Faşir Kentindeki Çatışmalar Göçü Tetikliyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) Sudan Ofisi Sorumlusu Jacqueline Wilma Parlevliet, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yoğunlaştığı Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kentindeki şiddetin binlerce kişiyi göçe zorladığını bildirdi.

Parlevliet ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Faşir'de artan şiddetin binlerce sivili göçe zorladığının altını çizen Parlevliet, birçok kişinin çok az seçenekle bu şehirde mahsur kalmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Parlevliet, "Raporlar, HDK'nin şehre girmesi, 500 gündür devam eden acımasız kuşatması ve çatışmaların, sağ kalan aileler arasında yaygın bir korkuya yol açtığını gösteriyor. Son günlerde tahmini olarak 26 bin kişi Faşir'den kaçtı." dedi.

Buradaki sivillerin güvenli yerlere kaçmaya çalışırken birçok tehlikeyle karşılaştığını söyleyen Parlevliet, "Faşir'den 50 kilometre uzaklıktaki Tavila kasabasına gelenlerin ifadeleri, zaten endişe verici bir insani ve koruma krizi olan durumun hızla tırmandığını gösteriyor. İnsani yardım kuruluşlarının acil ihtiyaç sahiplerine güvenli, engelsiz ve anında erişim sağlamasını talep ediyoruz. Uluslararası insancıl hukuka uyum bir seçenek değil, bir zorunluluktur." diye konuştu.

AA muhabirinin, "Faşir kentindeki dehşet tabloyu anlattınız ve buraya yönelik bir insani koridor açılması çağrısında bulundunuz. Şu anda BM, buraya hiç yardım götürebiliyor mu? Yoksa bu insanlara yalnızca Faşir'in dışında mı destek olabiliyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Parlevliet, BM'nin, insani yardım ulaştırabilmek için defalarca çatışmalara insani ara verilmesi ve güvenli geçiş talebinde bulunduğunu hatırlattı.

Parlevliet, BM'nin Faşir'deki insanlara hiçbir erişiminin olmadığını ve burada faaliyet gösteremediklerini kaydetti.

Faşir'de kaç sivilin kaldığına ilişkin bir tahminde bulunmanın zor olduğunun altını çizen Parlevliet, orada 260 bin kadar sivilin olabileceğini söyledi.

Magango ise ülkenin Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde çok sayıda sivilin etnik sebeplerle öldürüldüğüne ilişkin raporlardan haberdar olduklarını ancak sayıyı doğrulayamadıklarını bildirdi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük insani krizine neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

HDK, 26 Ekim'de, Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümenini aldığını iddia ederken, ordudan henüz bu konuyla ilgili açıklama yapılmadı.