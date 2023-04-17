Sudan'da evine roket isabet eden Maden Bakanı Beşir'in ailesinden 2 kişi öldü
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Sudan askerleri ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalarda evine roket isabet eden Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir'in ailesinden 2 kişi hayatını kaybetti.
Sudan askerleri ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalarda evine roket isabet eden Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir'in ailesinden 2 kişi hayatını kaybetti.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir'in başkent Hartum'un Bahri bölgesindeki evine 2 roket düştü.
Olayda bakanın ailesinden 2 kişi öldü, 2'si koruma 3 kişi yaralandı.
Beşir, olaydan yara almadan kurtuldu.
Başkentteki çatışmalarda dün Maden Bakanlığı binası da hedef alınmıştı.
Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel