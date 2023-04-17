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Sudan'da evine roket isabet eden Maden Bakanı Beşir'in ailesinden 2 kişi öldü

Sudan'da evine roket isabet eden Maden Bakanı Beşir'in ailesinden 2 kişi öldü

Güncel Haberler

Sudan askerleri ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalarda evine roket isabet eden Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir'in ailesinden 2 kişi hayatını kaybetti.

Sudan askerleri ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalarda evine roket isabet eden Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir'in ailesinden 2 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir'in başkent Hartum'un Bahri bölgesindeki evine 2 roket düştü.

Olayda bakanın ailesinden 2 kişi öldü, 2'si koruma 3 kişi yaralandı.

Beşir, olaydan yara almadan kurtuldu.

Başkentteki çatışmalarda dün Maden Bakanlığı binası da hedef alınmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel

Hartum Sudan Maden Güncel Haberler

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