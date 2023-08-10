Sudan'da Elektrik ve Su Kesintileri Nedeniyle Zor Günler

Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Sudan'ın başkenti Hartum'da uzun süren elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. Sıcakların da etkili olduğu bu günlerde halkın sıkıntıları artıyor.

Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık 4 aydır şiddetli çatışmaların yaşandığı Sudan'da başkent Hartum sakinleri, sıcakların da etkili olduğu şu günlerde uzun süren elektrik ve su kesintileri nedeniyle zor günler geçiriyor.

Taraflar arasında son birkaç haftadır Hartum ve çevresinde yoğunlaşan ağır silahlar ile top ve savaş uçaklarının da kullanıldığı çatışmalar nedeniyle su, elektrik ve internet hatlarında uzun süreli ve sık kesintiler yaşanması halkın sıkıntılarını daha da artırdı.

Bölge sakinlerinin ifadesine göre, başkentin güneyindeki Cebra, Şecera, Mayo, El-Ezheri semtlerinde su, elektrik ve internet hizmetlerinde kesintiler yaşanıyor.

Ordudan yapılan açıklamada, kentin güneyindeki Zırhlı Birlikler karargahındaki özel kuvvetlerin Cebra ve El-Aşara mahallelerinde kapsamlı tarama faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Başkentin batısındaki Umdurman ve kuzeyindeki Bahri kentleri de şiddetli çatışmalara sahne oldu, orduya ait savaş uçakları bölgede yoğun şekilde sorti yaptı.

Ordu mensuplarının HDK'lileri temizlemek için operasyonlarını sürdürdüğü Eski Umdurman bölgesinde de vatandaşların daha güvenli bölgelere geçişleri sürüyor.

Hartum'a komşu Vad Medeni'de sokağa çıkma yasağı

El-Hakim internet haber sitesine göre, Başkent Hartum'a 2 saat mesafedeki Vad Medeni'de güvenlik gerekçesiyle bugünden itibaren ikinci bir emre kadar saat 23.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan ve güneydoğusundaki Gadarif eyaletlerinde de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Başkent Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.