Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı ve BM Temsilcisi Görüştü

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra ile görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde yapılan görüşmede, ülkedeki savaş durumu ele alındı.

Burhan, görüşmede, Lamamra'ya, "orduyla 2023 nisan ortasından beri çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) milislerinin devlete, kurumlarına, altyapısına ve vatandaşlara ve mülklerine karşı gerçekleştirdiği ihlaller ve zulümler" hakkında bilgi verdi.

Burhan ayrıca, "hükümetin demokratik dönüşüm ve genel seçimlerle sonuçlanacak geçiş dönemine olan bağlılığını" vurguladı.

BM Temsilcisi Lamamra ise "barış ve istikrarın sağlanması, Sudan'daki savaşın sona erdirilmesi ve Sudanlıların ortak çabalarıyla hayatın normale döndürülmesi olasılığı konusundaki iyimserliğini" dile getirdi.

Sudan'daki yetkililer, sivil ve siyasi gruplarla da görüşen Lamamra, ülkede yaptığı bu toplantıların, Sudan'daki gerçek durumu, barışçıl bir çözüm için sunulan girişimlere ilişkin resmi Sudanlı bakış açısı ve arzu edilen sonuca yol açacak barış süreci gibi konularını daha iyi anlamasını sağladığını ifade etti.

Lamamra, BM'nin bu bağlamdaki olumlu rolünü netleştirmek için tüm taraflarla çok çalışacağının altını çizdi.

Eski BM Temsilcisi Perthes istifa etmişti

Sudan'a geçiş sürecinde destek amacıyla 2020'de kurulan Sudan'daki Geçiş Entegre Yardım Misyonunun (UNITAMS) başkanlığı ve BM Sudan Özel Temsilciliği görevine Almanyalı Volker Perthes getirilmişti.

Sudan, 8 Haziran 2023 itibariyle Perthes'i "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Perthes'e alternatif bir aday göstermesini istemişti.

"Yanlış bilgilendirmeler yaptığı" ileri sürülen Perthes, 13 Eylül 2023'te istifa etmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres, 17 Kasım 2023'te, eski Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'yı Sudan Özel Temsilcisi olarak görevlendirmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1 Aralık 2023'te, UNITAMS'ın görevini sonlandırmıştı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, 2023'ün nisan ortasından bu yana, Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında kanlı iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre çatışmalarda 12 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 7,4 milyon kişi de ülke içinde veya yurt dışına kaçarak güvenlik arayışıyla yerinden edildi.

Suudi Arabistan ve ABD ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.