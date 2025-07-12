Sudan'da Çocuklarda Acil Beslenme Sorunu İki Katına Çıktı
UNICEF, Sudan'daki askeri çatışmalar nedeniyle Kuzey Darfur'da ciddi akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk sayısının iki katına çıktığını bildirdi. Çatışmaların 15 Nisan 2023'ten beri sürdüğü açıklandı.
EL FAŞİR, 12 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) cuma günü Sudan'da devam eden askeri çatışmalar nedeniyle Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de ciddi akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk sayısının iki katına çıktığını duyurdu.
Sudan'da 15 Nisan 2023 tarihinde başlayan askeri çatışmalar hala devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel