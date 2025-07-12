Sudan'da Çocuklarda Acil Beslenme Sorunu İki Katına Çıktı

Sudan'da Çocuklarda Acil Beslenme Sorunu İki Katına Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNICEF, Sudan'daki askeri çatışmalar nedeniyle Kuzey Darfur'da ciddi akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk sayısının iki katına çıktığını bildirdi. Çatışmaların 15 Nisan 2023'ten beri sürdüğü açıklandı.

EL FAŞİR, 12 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) cuma günü Sudan'da devam eden askeri çatışmalar nedeniyle Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de ciddi akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk sayısının iki katına çıktığını duyurdu.

Sudan'da 15 Nisan 2023 tarihinde başlayan askeri çatışmalar hala devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Beşiktaş'ta transfer bitti ancak Kyle Walker-Peters Türkiye'ye gelemiyor

Beşiktaş'ta transfer bitti ancak yıldız isim Türkiye'ye gelemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Napoli'nin Galatasaray'ın tekliflerini reddetme sebebi ortaya çıktı

Napoli'nin Galatasaray'ın tekliflerini reddetme sebebi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.