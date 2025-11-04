Sudan'da Çocuklar Kriz İçinde: UNICEF Uyardı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, Sudan'daki çocukların her gün hastalıklar, güvenli olmayan su, sağlık hizmetlerine erişim eksikliği ve devam eden çatışmalar gibi önlenebilir nedenlerden dolayı öldüğünü bildirdi.

Pires ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

UNICEF Sözcüsü Pires, Sudan'ın dünyanın en büyük gıda krizini yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Pires, "Sudan'da 5 yaş altındaki 3,2 milyondan fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle acı çektiği tahmin edilirken, 772 binden fazla çocukta ise ölümü önlemek için acil tedavi gerektiren ciddi akut yetersiz beslenme görüldü. Çocuklar her gün hastalıklar, güvenli olmayan su, sağlık hizmetlerine erişim eksikliği ve devam eden çatışmalar gibi önlenebilir nedenlerden dolayı ölüyor." bilgilerini paylaştı.

Darfur'dan korkunç görüntülerin ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerine dair raporların geldiğini belirten Pires, UNICEF'in kısıtlı insani erişime rağmen etkilenen topluluklara hizmet vermeye ve ulaşmaya devam ettiğini aktardı.

DSÖ Sözcüsü Lindmeier de BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC), Sudan'da çatışmaların yaşandığı Faşir ve Güney Kurdufan'daki Kadugli'de kıtlığı doğruladığını hatırlatarak, 20 bölgenin daha kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Lindmeier, "(Sudan'da) Eylül 2025'te tahmini 21,2 milyon kişi ve nüfusun yüzde 45'inin, yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu açıklandı. Bu, IPC'de 'kriz' anlamına gelen 3. seviye. 6,3 milyon kişi ise IPC'de 'acil durum' olarak bilinen 4. seviyede sınıflandırıldı. Sudan'da 375 bin kişi gibi şaşırtıcı bir sayının ise IPC'de felaket olarak bilinen 5. seviyede olduğu bildirildi." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.