Sudan'da çatışmaların ortasında kalan Türkler yaşadıkları zor ve korku dolu günleri anlattı

SUDAN'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki süren çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen ve Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya sevk edilen 167 Türk vatandaşı, uçakla İstanbul'a getirildi. İç çatışmanın ortasında mahsur kalan Türk vatandaşları, yaşadıkları zor ve korku dolu günleri anlattı. Hartum'da işçi olarak çalışan Mehmet Kazan, "Çok zorlu günlerdi. Savaşın ortasından geliyoruz. Hartum ve Addis Ababa Büyükelçilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. Mobilya işi yapan Naci Akgün ise çok büyük çatışmaların olduğunu belirterek, "Sokak savaşları devam ediyor. Sudan güzel bir ülke. İnşallah düzelir ve biz de geri döneriz" diye konuştu.

Çatışmalar nedeniyle Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı. İstanbul-Hartum seferlerinin güvenlik nedeniyle durdurulmasının ardından Dışişleri Bakanlığı ve Hartum'daki Türk Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla, Türk vatandaşlarının önce karayoluyla Etiyopya'ya sonra buradan da uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi planlandı.

"SOKAK SAVAŞLARI DEVAM EDİYOR"

HARTUM'DAN KAÇIŞ

"OLAYLAR SON 10 GÜNDE ÇOK ŞİDDETLENDİ"

"SAVAŞIN ORTASINDAN GELİYORUZ.

Öte yandan Sudan'daki Türklerin tahliyesi için THY'ye ait ikinci bir uçağın da Etiyopya'ya vardığı bildirildi. THY uçağının sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.