Sudan'da çatışmalardan ötürü yerinden olanların sayısı 950 bine yaklaştı

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık bir aydır süren çatışmalar nedeniyle yerinden olanların sayısı 950 bine yaklaştı.

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık bir aydır süren çatışmalar nedeniyle yerinden olanların sayısı 950 bine yaklaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 15 Nisan'dan bu yana ülke içinde 736 bin 200 kişi yerinden olurken, yaklaşık 200 bin kişi komşu ülkelere sığındı.

Evini terk edenlerin 450 binini çocuklar oluştururken, komşularındaki istikrarsızlık sonrası daha önce Sudan'a sığınan on binlerce kişi ülkesine geri döndü.

Mültecilerin ve sığınmacıların çoğunluğu güvenli bir yer arayışı için El Cezire ve El Kadarif eyaletlerine sığındı.

Yerinden olanların 500 binden fazlasını başkent Hartum'dan kaçanlar oluşturdu.

Cidde Bildirgesi

Sudan'da ordu ile HDK arasında bir aya yakın süredir devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler yoluyla imza altına alınan bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin, sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilerek, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğu vurgulanmıştı.