Sudan'da çatışmalarda mülteci kampı hedef alındı, 4 kişi öldü

PORT Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çıkan çatışmalarda hedef alınan mülteci kampında 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Görgü tanıklarına göre, Kuzey Darfur eyaletinin başkenti Faşir şehrinin kuzey ve doğusunda bugün ordu ile HDK arasında ağır silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışma sırasında mülteci kampı hedef alındı. Kamptaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Darfur'daki Yerinden Edilmiş Kişiler ve Mülteciler Genel Koordinasyonundan yapılan açıklamada, "Faşir kentinin kuzeyinde yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı Ebu Şok mülteci kampı, HDK'nin ayrım gözetmeyen bombardımanına maruz kaldı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bombardıman sonucunda kampta bulunan 4 mültecinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Nisan 2023'de başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.