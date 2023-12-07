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Sudan'da Çatışmalarda 12 Bin 190 Kişi Hayatını Kaybetti

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BM'nin verilerine göre, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar sonucunda 12 bin 190 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 6,6 milyon insan evlerini terk ederek göç etti.

PORT Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalar nedeniyle 12 bin 190 kişinin öldüğünü bildirdi.

OCHA Sudan Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, iç savaşın 8. ayına girdiği Sudan'da 28 Ekim-24 Kasım tarihleri arasındaki çatışmalarda 1300 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

15 Nisan'dan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının ise 12 bin 190'a ulaştığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 6,6 milyon insanın evlerini terk ederek ülke içinde ve dışında farklı bölgelere göç ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Güney Sudan, Mısır, Çad, Orta Afrika ve Etiyopya gibi komşu ülkelere de 1,3 milyondan fazla Sudanlının geçiş yaptığı kaydedildi.

Sudan iç savaşı

Sudan ordusu, paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü. Sudan hükümeti, uluslararası topluma HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Sudan'da taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

BM'ye göre, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon Sudanlı, insani yardıma muhtaç hale geldi.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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