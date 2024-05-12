Üye Girişi
Haberler

Sudan'da Bombalı Saldırı Sonucu 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de çocuk hastanesinin yakınına bomba düşmesi sonucu 2 çocuğun öldüğünü açıkladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de çocuk hastanesinin yakınına bomba düşmesi sonucu 2 çocuğun öldüğünü açıkladı.

BBC'nin haberine göre, MSF'den yapılan açıklamada, Faşir'deki MSF destekli Babiker Nahar Çocuk Hastanesi'nin yakınına bomba düştüğü belirtildi.

Açıklamada, patlamanın şiddetiyle yoğun bakım ünitesinin çatısının çöktüğü ve burada tedavi gören iki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaralıların da olduğu saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), iki aydır ordunun kontrolündeki Kuzey Darfur eyaletini ele geçirmek için eyaletin merkezi Faşir'i kuşatıyor.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası, sivillerin katılımıyla oluşturulan, hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır sürüyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve Sudan'ın 18 eyaletinden 10'unda devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken, HDK, batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA / Güncel

Çocuk Sudan Savaş ve Çatışma Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title