Sudan'da Beşir dönemi liderlerinden Ahmed Harun hapisten çıktığını açıkladı

Sudan'da Aralık 2018'de başlayan rejim karşıtı gösteriler ve 11 Nisan 2019'daki askeri müdahale ile son bulan Ömer el-Beşir rejimi liderlerinden Ahmed Harun, "koşulların kötüleşmesi, su ve ekmek sıkıntısı, elektrik kesintisi sonrası kendilerini korumak için" cezaevinden çıktığını açıkladı.

Sudan'da Aralık 2018'de başlayan rejim karşıtı gösteriler ve 11 Nisan 2019'daki askeri müdahale ile son bulan Ömer el-Beşir rejimi liderlerinden Ahmed Harun, "koşulların kötüleşmesi, su ve ekmek sıkıntısı, elektrik kesintisi sonrası kendilerini korumak için" cezaevinden çıktığını açıkladı.

Yerel basında, Beşir'in partisi olan Ulusal Kongre Partisi'nin devrilmeden önceki son genel başkanı olan Harun'a atfedilen ve "tutuklanan parti liderleri adına konuştuğunu" söylediği bir ses kaydı yayınlandı.

Harun, kayıtta, "Ulusal Kongre Partisi'nin tutuklu liderleri, Kober Hapishanesi'ndeki durumunun kötüleşmesi, güvenlik, su, elektrik ve ekmek eksikliği nedeniyle hapishaneden çıktı." dedi.

Devlet kurumlarının meşguliyeti ve cezaevinin boşalması nedeniyle küçük bir gardiyan gücü ile başka bir yere gittiklerini aktaran Harun, "Mevcut duruma göre kendimizi korumaya karar verdik. Yargı makamı, yetkilerini kullanabildiği her an yargı önüne çıkmaya hazırız çünkü konumumuzun sağlamlığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) istenen Harun, "Eski Rejimin İzlerini Ortadan Kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi"nin kararıyla kapatılan partisinin üyelerini ve Sudan halkını "orduyu desteklemeye" çağırdı.

"Cezaevi polisi, mahkumları serbest bırakmak zorunda kaldı"

Sudan ordusundan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Bazı cezaevleri, önceki günlerde isyancı milislerin Umdurman'daki el-Huda, Soba ve Kadın cezaevlerine baskın düzenlemesi ve bazı polis çalışanlarını öldürdükten, yaraladıktan sonra cezaevi polisi, mahkumları serbest bırakmak zorunda kaldı. Ayrıca başkent Hartum'un genelinde su, elektrik ve iaşe hizmetlerinin kesintiye uğraması nedeniyle Kober Hapishanesi yönetiminin tutuklularını serbest bırakması, diğer eyaletlere de sirayet etmesinden ve asayiş ve sükuneti tehdit etmesinden korkuyoruz."

"Yeni bir devrim"

HDK'den yapılan açıklamada, "Kober Hapishanesi'ni, darbe güçleri ve eski rejimin liderliği adına UCM tarafından aranan Ahmed Harun'un yaptığı açıklamanın ardından gerçekler tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Milletimizin en iyi gençlerinin uğrunda feda edildiği halk devriminin altını oymayı amaçlayan, darbeci silahlı güçlerin liderleri ile feshedilmiş rejimin ortakları arasındaki bu deşifre oyun, bu güzel topraklarda yaşamaya mahkum olmayacaktır çünkü biz varız ve bugün tüm yiğitliğiyle onunla yüzleşiyor, şehit üstüne şehit veriyoruz." denildi.

Açıklamada, eski rejimi köklerinden sökmek, Sudan halkını baskı, aşırılık ve terörizm rejiminin pençesinden kurtarmak ve Aralık (2018) devrimini tamamlamak için HDK önderliğinde yeni bir devrim başlatıldığı ileri sürüldü.

Eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ise Harun'un bu açıklamalarının silahlı kuvvetler içindeki eski rejim mensuplarının, iktidara geri gelmek için 15 Nisan'da başlayan çatışmaların arkasında olduklarını gösterdiğini öne sürdü.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki 4 hapishanedeki mahkumlar, dışarıdan destek alarak firar etmişti.

Beşir, 2019'da Kober Hapishanesi'ne nakledilmişti

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, "1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal" suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Beşir, 17 Nisan 2019'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kober Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.