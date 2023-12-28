Sudan'da barış toplantısı teknik nedenlerle ertelendi

Sudan'da kalıcı barışın tesisi için tarafları bir araya getirecek toplantı "teknik nedenlerden" ötürü gelecek aya ertelendi.

Cibuti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD), Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'yu müzakere masasına oturtmak için planladığı bugünkü toplantının "teknik nedenlerden" ötürü ocak ayı başına ertelendiği duyuruldu.

Cibuti'de bugün yapılması beklenen toplantıya daha önce her iki taraf da katılmayı kabul etmişti.

Planlanan toplantı öncesi HDK Komutanı Dagalu, Uganda ve Etiyopya'yı ziyaret etmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, nisan ortasından bu yana, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirdikten sonra yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından iktidarı sivillerle paylaşmış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında kanlı iç savaş patlak vermişti.

Suudi Arabistan ve ABD'nin aracılık ettiği dolaylı ateşkes müzakereleri, tarafların öne sürdüğü şartlarda anlaşamaması nedeniyle şiddeti sona erdirmeyi başaramadı.

Sudan'da taraflar, geride ağır maddi ve manevi tahribat bırakan, ülkenin orta kesimlerinde, batı ve güneybatıdaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 7 milyonu aşkın kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.