Sudan'da barış görüşmeleri askıya alındı

Sudan'da iç savaşın 8. ayına girilirken, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki Cidde barış görüşmeleri süresiz olarak bir kez daha askıya alındı. Suudi Arabistan ve ABD'nin arabuluculuk ettiği müzakereler çıkmaza girdi ve süresiz olarak ertelendi.

PORT İç savaşın 8. ayına girdiği Sudan'da, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki Cidde barış görüşmeleri süresiz olarak bir kez daha askıya alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Suudi Arabistan ve ABD'nin arabuluculuk ettiği ateşkes konulu müzakereler çıkmaza girdi ve süresiz olarak ertelendi.

Her iki tarafın heyetleri de liderleriyle istişareler için yarın Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden ayrılacak.

Eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri Sözcüsü Yasir Arman, X hesabından yaptığı açıklamada, siyasi irade eksikliği nedeniyle Cidde müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini bildirdi.

Arman, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın dün Medeni kentindeki konuşmasını eleştirterek, bunun "barış için değil savaş için söylenmiş bir söz" olduğunu iddia etti.

Özgürlük ve Değişim Güçleri yetkililerinden Muhammed el-Feki Süleyman da Dabanga haber sitesine yaptığı açıklamada, müzakerelerin başarısız olmasının milyonlarca Sudanlının hayallerine "acı bir darbe" olduğunu ifade etti.

Eski rejim destekçileri dışında tüm Sudanlıların barış yanlısı olduğunu ileri süren Süleyman, savaş istemediklerini ve askeri çözümü doğru bulmadıklarını kaydetti.

Sudan iç savaşı

Sudan'da taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar, barış müzakereleri kapsamında 7 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin öncülüğünde gerçekleşen görüşmelerde taraflar, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve güven artırıcı tedbirleri uygulamak için adım atma konusunda taahhütte bulunmuştu.