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Sudan'da askeri yönetim karşıtları bayram namazını sokakta kıldı

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Sudan'da askeri yönetim karşıtları bayram namazını sokakta kıldı

Sudan'da yüzlerce askeri yönetim karşıtı gösterici Kurban Bayramı namazını, protestolarını sürdürdükleri sokakta eda etti.

Sudan'da yüzlerce askeri yönetim karşıtı gösterici Kurban Bayramı namazını, protestolarını sürdürdükleri sokakta eda etti.

Askerin iktidarı sivillere devretmesi talebiyle başkent Hartum'un bazı sokaklarında başlayan oturma eylemleri 9. gününe girdi.

Gösterilerde ölenlerin posterlerini ve Sudan bayraklarını taşıyan yüzlerce kişi, namazın ardından askeri yönetim aleyhinde sloganlar attı, "adalet" çağrısı yaptı.

Başkent Hartum'un birçok semtinde camilerinde olduğu meydanlarda da bayram namazı kılındı.

Çocuklar bayramlıklarını giyerken, erkekler Sudan geleneksel kıyafeti olan Cellabiyye ve İmma (sarık), kadınlar da "Tob" adı verilen renkli kıyafetlerle bayram sabahı meydanları doldurdu.

Hutbede, Müslümanlara bela ve musibetlere karşı sabretmeleri tavsiye edildi.

Bu bayramın Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail ile imtihanını hatırlattığı belirtilen hutbede, kurban kesmek ve sadaka vermenin önemi anlatıldı.

Namazdan sonra bayramlaşan Müslümanlar, kurbanları kesmek için evlerinin yolunu tuttu.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Kurban Bayramı Hartum Sudan Güncel Haberler

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