Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler 8. ayına girdi - Haberler

Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler 8. ayına girerken, polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen göstericileri gaz ve ses bombalarıyla dağıttı.

Demokratik ve sivil yönetim isteyenler, başkent Hartum ve bazı kentlerde sokaklara çıktı.

Hartum'da askeri yönetim aleyhinde slogan atan eylemciler, çok sayıda caddeyi barikatlarla trafiğe kapattı.

Başkentteki Şerveni, Başdar ve Hadigat El Kuraşi bölgelerinden Cumhurbaşkanlığına ilerlemek isteyen protestocular, polisin yoğun gaz bombasıyla müdahalesi sonrası geri çekildi ve ara sokaklara dağıldı.

8. ayına giren askeri yönetim karşıtı gösterilerde katılımın azaldığı da gözlemlendi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde 95 kişi hayatını kaybetti.

Ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin başlattığı girişimlerden henüz netice alınamadı.

Yönetimdeki askeri liderler, milli mutabakatın sağlandığı ya da Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.