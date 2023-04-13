Sudan'da askeri taraflar arasındaki gerilimin çözümü için çabalar sürüyor

Sudan'da, ordu ile istihbarata bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki gerilimi sona erdirme ve güvenlik krizini yatıştırma çabaları sürüyor.

Sudan'da, ordu ile istihbarata bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki gerilimi sona erdirme ve güvenlik krizini yatıştırma çabaları sürüyor.

Sudan Kurtuluş Ordusu Hareketi lideri Mini Arko Minawi, Adalet ve Eşitlik Hareketi lideri Cibril İbrahim ve Kuzey Halk Hareketi lideri Malik Agar tarafından yapılan ortak açıklamada, "Güvenlik krizini yatıştırmak için Sudan Silahlı Kuvvetleri ve HDK liderliğindeki kardeşlerimiz nezdinde güzel işler yaptığımızı halkımıza bildiririz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Her iki taraftan da olumlu karşılık bulduk. Çabalarımız yorulmadan devam edecek. Yeni bir gelişme olursa halkımızla paylaşacağız." denildi.

Öte yandan güvenlik durumuyla ilgili endişelerini açıklayan Milli Ümmet Partisi de ordu ve HDK liderleri ile siyasi ve sivil güçleri, silahlı hareketleri acil toplantıya çağırdı.

"Bu askeri hareketlilik, ilk merminin çıkmasından önceki aşama"

Açıklamada, ordu ve HDK'nin açıklamalarının, ilk merminin çıkmasından önceki aşama olduğu ifade edilerek, taraflar, vatanın güvenliği, birliği ve egemenliği için düşünmeye ve itidalli olmaya çağrıldı.

Sudan Meslek Odalar Birliği ise Silahlı Kuvvetler, HDK, polis ve Genel İstihbarat liderlerini iç ve ulusal güvenliğin korunmasında kendilerine verilen görevi yerine getirmeye davet etti.

ABD Büyükelçiliğinden "başkent dışına seyahat" uyarısı

ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerinin artan varlığı nedeniyle ABD vatandaşlarına Sudan'ın kuzeyindeki Kerime kenti ve çevresindeki bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyoruz." denildi.

Büyükelçilik, çalışanlarına 19 Nisan'a kadar Hartum, Umdurman ve Bahri kentlerinin dışına seyahat yasağı getirdi.

"Askeri güvenlik reformu" konusunda yaşanan anlaşmazlık

Sudan'da tansiyonun tırmanması, ordu ile HDK arasında "askeri güvenlik reformu" konusunda yaşanan bir dizi anlaşmazlığın ardından geldi.

HDK'nin tamamen orduya entegrasyonuyla tek ve milli bir ordu kurulması ve ordunun da ticari ve siyasi faaliyetleri bırakıp kışlaya çekilmesi gibi maddeleri kapsayan güvenlik reformu, 2021'den bu yana süren yönetim krizi ve asker sivil anlaşmazlığını çözmek için 5 Aralık 2022'de imzalanan çerçeve anlaşmanın en önemli maddeleri arasında yer alıyor.

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, HDK'nin mevcut yapısının değiştirilerek orduya katılması konusunda ısrarla açıklamalar yaparken, HDK Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu da entegrasyona karşı çıkmadıklarını ancak bunun tamamen sivil bir yönetimin çatısı altında gerçekleşmesini istediklerini ifade ediyor.

Sürekli aksini iddia etseler de Burhan ile Dagalu'nun dozu giderek artan "söz savaşının" iki güç arasında sıcak bir çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.

HDK, eski rejim döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis bir yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Sudan ordusu, paralel bir ordu gibi hareket eden HDK mensuplarının başkent ve bazı şehirlerdeki hareketliliğinin ve bazı mevkilerde konuşlanmasının güvenlik riski ve tehdidini artırdığını ve ordunun izni dışında yapılan kanunsuz bir eylem olduğunu açıklamıştı.

HDK ise ordunun bir parçası olarak yasa gereği rutin görevlerini yerine getirdiklerini, ordu ile tam bir koordinasyon ve uyum içinde çalıştıklarını ileri sürerek, haklarındaki iddiaları reddetmişti.