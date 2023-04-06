Sudan'da asker ile siviller arasındaki 'çerçeve anlaşma' protesto edildi

Sudan'da binlerce kişi, asker ile siviller arasında imzalanan ve 25 Ekim 2021'den itibaren süren yönetim krizini çözmeyi amaçlayan çerçeve anlaşmayı protesto etti.

Sudan'da binlerce kişi, asker ile siviller arasında imzalanan ve 25 Ekim 2021'den itibaren süren yönetim krizini çözmeyi amaçlayan çerçeve anlaşmayı protesto etti.

Başkent Hartum'un yanı sıra Umdurman, Bahri, Medeni, Port Sudan, Gadarif ve Kesele gibi kentlerde Direniş Komiteleri'nin çağrısına uyan binlerce anlaşma karşıtı sokağa indi.

Hartum'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde polis ve ordu, güvenlik önlemleri aldı.

Diğer gösterilerde olduğu gibi eylemcilerin başkente ulaşmasını engellemek için kenti kuzey yakasına bağlayan Mek Nimir Köprüsü ulaşıma kapatıldı.

Ordu aleyhinde sloganlar atan eylemciler, "Askeri yönetime hayır", "Tam sivil devlet", "Çerçeve anlaşmaya hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

2019'dan bu yana istikrarsızlık sürüyor

Sudan'da hayat pahalılığı kaynaklı kitlesel halk protestoları sonucu başlayan Aralık Devrimi (2018) ve ordunun müdahalesi sonucu 11 Nisan 2019'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarı sona ermiş, sonrasında kurulan asker-sivil ortak geçici hükümetleri ise derin anlaşmazlıklar nedeniyle kalıcı olmamıştı.

Sudan ordusu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek Başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Ülkede, yönetim krizini çözmek için 10 Kasım 2022'de ordu ile siviller arasında "temel mutabakata" varılmış, 5 Aralık 2022'de de çerçeve anlaşma imzalanmıştı.

Çerçeve anlaşmayla girilen siyasi süreçte, ülkeyi sivil demokratik yönetime taşıyacak yeni geçiş döneminin kapısını aralayan nihai anlaşmanın imzalanması için 1 ve 6 Nisan'da yapılması kararlaştırılan törenler taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ertelenmişti.

Göstericiler, ülkedeki tüm grupları kapsamadığı ve askerin yönetimdeki varlığını sonlandırmadığı gerekçeleriyle anlaşmaya karşı çıkıyor.