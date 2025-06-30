Sudan'da Altın Madeninin Çökmesi: 11 İşçi Hayatını Kaybetti

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Sudan'ın Huveyd çöl bölgesindeki bir altın madeninin çökmesi sonucu 11 işçi yaşamını yitirdi, 7 işçi yaralandı. Olayın ardından madendeki faaliyetler askıya alındı.

PORT Sudan'ın kuzeydoğusunda, Nil Nehri ile Kızıldeniz eyaletleri arasında bulunan Huveyd çöl bölgesindeki bir altın madeninin çökmesi sonucu 11 işçinin yaşamını yitirdiği, 7'sinin de yaralandığı belirtildi.

Sudan Ulusal Mineral Kaynakları Şirketi'nden yapılan açıklamada, Nil Nehri eyaletindeki Atbara ile Kızıldeniz eyaletindeki Haya şehirleri arasındaki Huveyd çöl bölgesindeki "Karş el-Fil" altın madenindeki geleneksel bir kuyuda kısmi çökme meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Kapsamlı bir saha araştırması ve ilgili yetkililerle koordinasyonun ardından altın madenindeki çöküşün ilk bilançosuna göre, 11 madenci öldü ve 7 madenci de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Yaralıların tedavi için Kuzey eyaletindeki Ebu Hamad Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, şirketin daha önce önemli yaşamsal risk nedeniyle buradaki faaliyetlerin sürdürülmemesi konusunda uyarıldığı ve bu madendeki çalışmaları askıya aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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