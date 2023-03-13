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Sudan'da altın madeninde meydana gelen göçükte 5 işçi öldü

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Sudan'da altın madeninde meydana gelen göçükte 5 işçi öldü

Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaletinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti.

Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaletinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti.

Eyaletin Butana ilçesine bağlı Şavır bölgesinde yaşanan maden kazasında, 5 madenci yaşamını yitirdi, yaralı 5 madenci hastaneye kaldırıldı.

Kaza mahallinde incelemelerde bulunan Butana Kaymakamlığı yetkilisi Hasan Taceddin, maden işçilerine, benzer üzücü hadiselerin yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Sudan Güncel Haberler

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