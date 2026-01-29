Sudan'da Altın Madeni Çöktü: 13 Ölü, 6 Yaralı

HARTUM, 29 Ocak (Xinhua) -- Sudan'ın güneyindeki Güney Kurdufan eyaletinde geleneksel yöntemlerle işletilen bir altın madeninde kısa süre önce yaşanan çökme sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Madencilik faaliyetlerini denetleyen devlet kurumu Sudan Maden Kaynakları Şirketi, resmi Facebook sayfasında yayımladığı çarşamba günkü açıklamada, Abu Jubaiha bölgesindeki Um Fakroun madeninde bulunan terk edilmiş 5 maden kuyusunun cuma günü çöktüğünü belirtti.

Açıklamada çok sayıda kişiye hala ulaşılamadığı kaydedildi.

Çöken maden kuyularının terk edilmiş ve resmi olarak kapatılmış durumda olduğu belirtildi. Sahaya gizlice giren bazı madencilerin, kuyuları ayakta tutan destekleyici yapıları keserek kontrolsüz biçimde çalışmaya başlaması sonucu kuyuların dengesiz hale gelerek çöktüğü bildirildi.

2011 yılında Güney Sudan'ın ayrılmasıyla petrol gelirlerinin dörtte üçünü kaybeden Sudan, o günden bu yana kilit önemde bir döviz kaynağı olan altın üretimini artırmaya çalışıyor. Ancak yetersiz güvenlik standartları ve eskimiş altyapı nedeniyle sektörde sık sık kazalar yaşanıyor.