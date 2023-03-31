Sudan'da Altın Madeni Çökmesi Sonucu En Az 10 Kişi Yaşamını Yitirdi
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HARTUM, 31 Mart (Xinhua) -- Sudan'ın Kuzey eyaletinde Perşembe günü bir altın madeninin çökmesi sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirdi.
HARTUM, 31 Mart (Xinhua) -- Sudan'ın Kuzey eyaletinde Perşembe günü bir altın madeninin çökmesi sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirdi.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın Cuma günü yayımladığı habere göre görgü tanıkları Wadi Halfa bölgesindeki Jabal Al-Ahmar madeninde bir kuyunun çökmesi sonucu onlarca madencinin mahsur kaldığını söyledi.
Haberde, çoğu gençlerden oluşan 10 madencinin cesedi ile 3 yaralının Wadi Halfa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
Kayıpları arama kurtarma çalışmaları sürerken, yerel güvenlik kaynakları kurtarma çalışmalarının güç koşullarda sürmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişeleniyor.
Maden kazaları, kötü çalışma koşulları ve güvenlik önlemlerinin gevşekliği nedeniyle Sudan'da yaygın olarak görülüyor.
Sudan Madenler Bakanlığı'na göre 2 milyondan fazla Sudanlı, ülkedeki altının yaklaşık yüzde 80'ini üreten madencilik sektöründe çalışıyor.