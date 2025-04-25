Sudan'da Açlık Krizi: 25 Milyon Kişi Tehlikede

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Sudan Acil Durum Koordinatörü Samantha Chattaraj, Sudan'da nüfusun yarısına tekabül eden yaklaşık 25 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Chattaraj, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

WFP'nin son haftalarda bazı erişim atılımları yaptığını ve yardımdan büyük ölçüde mahrum kalmış insanlara ulaştığını kaydeden Chattaraj, martta Sudan genelinde 4 milyon kişiye ulaştıklarını, bunun bir yıl önce yardım ettikleri kişi sayısının 4 katı olduğunu bildirdi.

Chattaraj, "Ülke genelinde yaklaşık 25 milyon kişi yani nüfusun yarısı akut açlıkla karşı karşıya. Yaklaşık 5 milyon çocuk ve emziren anne akut yetersiz besleniyor. Sudan ayrıca şu anda kıtlığın doğrulandığı dünyadaki tek yer." dedi.

Yıl ortasına kadar 7 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Chattaraj, kıtlık yaşanan veya kıtlık riski altında sınıflandırılan 27 bölgeye öncelik verdiklerini söyledi.

Sudan'daki çatışmalar 3. yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar 3. yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 23 ay sonra başkent Hartum'un önemli bir kısmında kontrolü sağlarken, HDK büyük bölümünü elinde bulundurduğu ülkenin batısındaki Darfur'a yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i yaklaşık bir yıldır kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.