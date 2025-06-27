Sudan'da 7 Günlük Ateşkes Kabul Edildi

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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in talebi üzerine Kuzey Darfur'un Faşir kentinde insani yardım için 7 günlük ateşkesi kabul etti. Ülkedeki çatışmalar üçüncü yılına girerken, 11 milyondan fazla insan yerinden edildi.

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in talebi üzerine ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de 7 günlük ateşkesi kabul etti.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhan, Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Guterres'in, 1 yılı aşkın süredir kuşatma altındaki Faşir şehrinde yardıma ihtiyaç duyanlara insani yardım ulaştırmak için 7 günlük bir insani ateşkes talep ettiği belirtilen açıklamada, Burhan'ın, bu talebi kabul ettiği aktarıldı.

Açıklamada Guterres'in, Kamil İdris'in başbakan olarak atanmasını memnuniyetle karşıladığı ve bunun "sivil geçişi tamamlamaya yönelik bir adım" olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Konuya ilişkin HDK'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, ay başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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