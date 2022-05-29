Sudan'da 7 aydır süren OHAL kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sudan'da 7 aydır süren OHAL kaldırıldı

AA - Ömer Erdem - Güncel
 - Güncelleme:
Sudan'da 7 aydır süren OHAL kaldırıldı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 25 Ekim 2021'de ilan ettiği olağanüstü hali (OHAL) kaldırdı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 25 Ekim 2021'de ilan ettiği olağanüstü hali (OHAL) kaldırdı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, geçiş döneminde istikrarın sağlanması, diyaloğun verimli ve anlamlı şekilde yapılması için ülke genelindeki olağanüstü halin kaldırıldığı belirtildi.

25 Ekim 2021'de yönetime el koyan asker, olağanüstü hal ilanının ardından hükümeti feshetmiş, Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almıştı.

Ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin başlattığı girişimlerden henüz netice alınamadı.

Yönetimdeki askeri liderler, milli mutabakatın sağlanana ya da Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.

Askerin yönetime el koyduğu tarihten bu yana, sivil yönetim talebiyle, ülkede düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bağımsız kaynaklara göre 98 kişi öldürüldü.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Togo Cumhuriyeti Olağanüstü Hal Sudan Ekim Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title