Sudan'da 640 Binden Fazla Çocuk Şiddet ve Hastalık Riski Altında

PORT Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde 5 yaş altı 640 bini aşkın çocuğun, şiddet, hastalıklar ve açlık nedeniyle risk altında olduğunu bildirdi.

UNICEF'in yazılı açıklamasında, "Kuzey Darfur'daki çatışmalar bu yıl nisan ayından bu yana şiddetlendi. Koleraya ek olarak 5 yaş altı 640 binden fazla çocuğun hayatı şiddet, hastalık ve açlık riski altında." ifadelerine yer verildi.

21 Haziran'da ilk vakanın tespit edilmesinden bu yana Kuzey Darfur eyaletindeki Tavila şehrinde 300'ü çocuk olduğu tahmin edilen 1180'den fazla kolera vakası ve en az 20 ölüm kaydedildiği belirtilen açıklamada, bu durumun nisandan bu yana şiddetli çatışmalardan kaçan 500 binden fazla yerinden edilmiş kişinin yaşadığı kasabada vakaların hızla arttığını gösterdiği vurgulandı.

Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de süren çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin Faşir'e 70 kilometre uzaklıktaki Tavila şehrine kaçmak zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, Tavila'ya ulaşanların sınırlı gıda, su ve barınma imkanlarının yanı sıra artan hastalık tehdidi nedeniyle son derece tehlikeli koşullarla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kuzey Darfur'da hastanelerin bombalandığı ve çatışma bölgelerine yakın sağlık tesislerinin kapatılmak zorunda kaldığı bildirildi.

Sağlık hizmetlerine erişimin ciddi şekilde kısıtlı olması temiz su eksikliği ve yetersiz sanitasyon koşullarıyla birleşince, özellikle kalabalık, yerinden edilmiş kişilerin kamplarında kolera ve diğer ölümcül hastalıkların yayılma riskinin arttığı vurgulandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen UNICEF Sudan Temsilcisi Sheldon Yett, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önlenebilir ve kolayca tedavi edilebilir olmasına rağmen kolera, Tavila ve Darfur'un diğer bölgelerinde hızla yayılıyor ve özellikle en küçük ve en savunmasız çocukların hayatlarını tehdit ediyor. Salgını durdurmak ve hayatları kurtarmak için sahadaki ortaklarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz ancak amansız şiddet, ihtiyaçların bizim karşılayabileceğimizden daha hızlı artmasına neden oluyor. Güvenli ve engelsiz insani erişim çağrımızı sürdürüyoruz. Bu çocuklara ulaşmak için acilen harekete geçilmeli. Daha fazla bekleyemezler."