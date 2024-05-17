Sudan'da 25 Milyon Kişi İnsani Yardıma İhtiyaç Duyuyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, iç savaşın yaşandığı Sudan'da 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, kıtlık ve hastalıkların yaklaştığını belirtti.

Laerke ve BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısı düzenledi.

" Sudan'da nüfusun yarısına karşılık gelen 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Kıtlık yaklaşıyor ve hastalıklar yaklaşıyor." ifadelerini kullanan Laerke, özellikle Darfur eyaletindeki çatışmaların sivilleri etkilediğini bildirdi.

Laerke, BM'nin Sudan için müdahale planı kapsamında en çok etkilenen 15 milyon kişiye ulaşmayı ve onları desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

BM öncülüğünde 2024 yılı için başlatılan 2,7 milyar dolarlık yardım çağrısının yalnızca yüzde 12'sinin finanse edildiğini kaydeden Laerke, "Bu, felaket derecede yetersiz fonlanmış bir çağrıdır." diye konuştu.

Laerke, daha fazla kaynağın hızla finanse edilmemesi halinde Sudan'daki insani yardım kuruluşlarının zamanında müdahaleler gerçekleştiremeyeceğini dile getirdi.

Sözcü Laerke, bağışçıların verdikleri sözleri tutmaları ve Sudan'a yardımda bulunmaları için çağrıda bulundu.

Türk'ten "gerilimi azaltma" çağrısı

Sözcü Shamdasan da konuşmasında, Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden ve sivilleri etkileyen çatışmalar nedeniyle Darfur'daki El-Faşer bölgesindeki şiddete değindi.

Shamdasan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, El-Faşer'de tırmanan şiddet karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Geçen hafta Kuzey Darfur kasabasında çatışmaların hızlı bir şekilde artmasından bu yana El-Faşer'de en az 58 sivilin öldüğünü ve 213 sivilin yaralandığını kaydeden Shamdasan, Türk'ün Sudan'daki çatışmalardan endişe duymasından dolayı Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve HDK lideri Muhammed Hamdan Dagalu ile 14 Mayıs'ta ayrı ayrı telefonda görüştüğünü söyledi.

Shamdasan, Türk'ün, her iki muhatabına da gerilimi azaltmak için harekete geçme ve müzakere yoluyla çözüme ulaşma çabalarını artırma yönünde çağrıda bulunduğunu da anlattı.

Sözcü Shamdasan, Türk'ün, 2022'de Sudan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Burhan ve Dagalu ile yüz yüze görüştüğünü de hatırlattı.