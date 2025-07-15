Sudan Başbakanı İdris, 'Umut' Hükümetinin Yeni Bakanlarını Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Port Sudan Başbakanı Kamil İdris, 'Umut' adını verdiği yeni hükümetin 5 bakanını daha açıkladı. Atamalar, tecrübeli ve yetenekli adayların titizlikle değerlendirilmesi sonucunda yapıldı.

PORT Sudan Başbakanı Kamil İdris, daha önce 10 bakanını duyurduğu, "Umut" adını verdiği yeni hükümetin 5 bakanını daha açıkladı.

Sudan resmi haber ajansına (SUNA) göre, İdris, Hayvancılık ve Balıkçılık, Kültür, Enformasyon ve Turizm, Maden, İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler ile Altyapı ve Ulaştırma bakanlıklarının başına gelecek isimleri belirledi.

Önceki hükümetten Kültür ve Enformasyon Bakanı Halid el-İaysir, Turizm Bakanlığını da alarak yerini muhafaza ederken, Ahmed et-Ticani Abdurrahim el-Mansuri Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı, Nur ed-Daim Muhammed Ahmed Taha Maden Bakanlığı, Mutasım Ahmed Salih Adem İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Seyf en-Nasr et-Ticani Harun Cabir Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığına getirildi.

Sudan Başbakanı İdris, bu atamaların tecrübeli ve yetenekli adayların titizlikle değerlendirilmesinin ardından yapıldığını vurguladı.

İdris, daha önce İçişleri, Savunma, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma, Tarım ve Sulama, Sağlık, Maliye, Federal Yönetim, Adalet, Sanayi ve Ticaret ile Din İşleri ve Vakıflar bakanlarını açıklamıştı.

22 üyeden oluşması öngörülen "Umut" hükümetinin kalan üyelerinin gelecek günlerde belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? 'Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun' dediği ortaya çıktı

Gözaltına alınan patronun sözleri ortaya çıktı: Beni Gülen yükseltti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı

Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.