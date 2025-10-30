Sudan Başbakanı İdris'ten BMGK'ya Çağrı: Soykırım Suçlarının Hesap Vermesi Gerekiyor

PORT Sudan Başbakanı Kamil İdris, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Faşir kentinde sivillerin korunmasını ve suç eylemlerinde rolü bulunan herkesin hesap vermesini sağlayacak "kararlı adımlar atması" çağrısında bulundu.

Sudan devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında İdris, "Faşir'de yaşanan katliam ve korku salma eylemleri, köklü bir halka karşı işlenmiş soykırım ve etnik temizlik niteliğinde savaş suçlarıdır." ifadesini kullandı.

İdris, "BMGK'yi, bölgesel örgütleri ve etkili ülkeleri, devam eden suç ve ihlallerin derhal durdurulmasını, sivillerin tam korunmasını sağlayacak hızlı ve kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz." dedi.

"Bu suçları planlayan, finanse eden, uygulayan veya kolaylaştıran herkesin hesap vermesi gerektiğini vurgulayan İdris, "Sudan halkı direniş ve onur timsali bir duruş sergiliyor. Uluslararası toplumdan hak ve adaletin yanında durmasını, elitlerin bildiriler ve kınamalarla yetinmemesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Başbakan İdris, uluslararası ve bölgesel kuruluşlara da sorumluluk üstlenmeleri, suç ve ihlalleri açıkça kınamaları, bunların durdurulması ve faillerin yargılanması için somut adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.