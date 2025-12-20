Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Sudan Başbakanı İdris ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Sudan Başbakanı Kamil İdris ile İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.