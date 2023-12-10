Sudan, BAE'nin 15 diplomatını ülkeden sınır dışı etti

PORT Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkede görevli 15 diplomatından 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Sudan Maslahatgüzar Vekili Bedriye eş-Şıhhi'ye 15 BAE'li diplomatın istenmeyen kişi ilan edilme kararının iletildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 15 kişinin 48 saat içinde Sudan'ı terk etmelerinin talep edildiği kaydedildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi ve Ordu Komutan Yardımcısı Orgeneral Yasir el-Ata, 27 Kasım'da başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentinde yer alan Vadi Seyyidna askeri hava üssünde yaptığı konuşmada, BAE'nin "mafya bir ülke olduğunu ve milislere (Hızlı Destek Kuvvetleri) komşu ülkelerin havalimanları üzerinden" sürekli destek verdiğini ileri sürmüştü.