Sudan, ABD'nin İran'a Saldırısını Kınadı

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Sudan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırının bölgesel istikrarsızlığı artırabileceği ve küresel barışa zarar verebileceği konusunda derin endişe duyduğunu açıkladı. Tüm taraflara sağduyu ve müzakere çağrısında bulunuldu.

PORT Sudan, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırı ve sonrasındaki gelişmeler karşısında "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının bölgeyi daha da karmaşık bir sürece sürükleyerek, küresel barış ve güvenliğe zarar verebileceği uyarısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, saldırı ve sonrasındaki gelişmeler karşısında "derin endişe" duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin 22 Haziran sabahı erken saatlerde İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılarının, sadece bölgesel istikrarsızlığa neden olmayacağına, uluslararası güvenlik dengelerini de olumsuz yönde etkileyebileceğine işaret edidi.

İran'ın egemenliğine yönelik her türlü ihlalin reddedildiği vurgulanan açıklamada, tüm taraflara ve uluslararası topluma sağduyulu davranma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, krizin çözümünde müzakere ve barışçıl yolların öncelenmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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