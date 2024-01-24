Sudan, AB'nin orduya yaptırım kararına tepki gösterdi

PORT Sudan Dışişleri Bakanlığı, orduya bağlı bazı kurumlara yaptırım uygulama kararı alan Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB'nin aldığı Sudan ordusuna bağlı bazı kurumlara yaptırım uygulama kararının "barışın sağlanmasına yardımcı olmayacağı" vurgulandı.

Kurumların orduya bağlılığı sebebiyle hedef alınmasının garipsenecek ve kınanacak bir durum olduğu ifade edilen açıklamada, kararın "Sudan halkını, bağımsızlığını ve haysiyetini koruyan ordu ile binlerce paralı askerin yer aldığı terörist milis Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) eşit" gösterdiği ve bu nedenle "zalim" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "AB'nin, terörist milislere silah, paralı asker, finansman ve medya desteği sağlayanlara baskı yapması bekleniyordu. Bunun yerine AB, savaşan iki taraf arasında tarafsızlık bahanesinin arkasına saklandı." ifadesi kullanıldı.

AB'den Sudan'da 6 kuruma yaptırım

AB Konseyinden 22 Ocak'ta yapılan açıklamada, Sudan'ın istikrar ve siyasi geçiş sürecini tehlikeye attıkları gerekçesiyle 6 kurum ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı belirtilmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi de çevre ülkelere kaçtı.

Nüfusun yaklaşık yarısına tekabül eden 25 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu ülkede, 19 milyon çocuk okula gidemiyor.