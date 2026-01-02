Haberler

Türk sivil toplum örgütleri Sudan'da binlerce kişiye insani yardım ulaştırdı

Umut Kervanı Vakfı ve Avrupa Yetim Eli Derneği, Sudan'daki insani krize müdahale ederek 5 bin 500 kişiye sıcak yemek, gıda kolisi ve nakdi yardım sağladı.

PORT Türkiye Umut Kervanı Vakfı ile Avrupa Yetim Eli Derneği yardım kuruluşları, çatışmaların ve insani krizin yaşandığı Sudan'da binlerce kişiye yardım sağladı.

Umut Kervanı Vakfı ve Avrupa Yetim Eli Derneği, Sudan'da 5 bin 500 kişiye sıcak yemek, 650 gıda kolisi, 500 bebek maması, 70 aileye çadır ve nakdi yardımda bulundu, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 30 kurban kesti.

Umut Kervanı Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkenin çeşitli bölgelerinden kaçarak burada yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Avrupa Yetim Eli Derneği Temsilcisi Nizamettin Aygan da "Avrupa Yetim Eli olarak, Sudan'da yardım çalışmalarımız devam ediyor. Binlerce aileye sıcak yemek, nakdi yardım, battaniye dağıtımı, gıda yardımlarıyla programımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
