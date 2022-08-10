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Suda mahsur kalan arabasını iterek böyle kurtardı

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Suda mahsur kalan arabasını iterek böyle kurtardı Tekirdağ'da şiddetli yağışla beraber dereye dönüşen sokakta bir araç mahsur kaldı.

Suda mahsur kalan arabasını iterek böyle kurtardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da şiddetli yağışla beraber dereye dönüşen sokakta bir araç mahsur kaldı. Vatandaş, mahsur kalan aracını kendi imkanlarıyla iterek kurtardı.

Tekirdağ'da aniden bastıran yağış sonrası sokaklar adeta dereye dönüştü. TESKİ'ye ait mazgalların tıkanmasından dolayı şiddetli yağışla beraber bazı alanlarda su birikintileri oluştu. Su birikintilerinin olduğu sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bir otomobil suda mahsur kaldı.

Kısa bir süre yardım bekleyen vatandaş, daha sonra mahsur kalan aracını iterek kurtardı. O anlar İhlas Haber Ajansı Muhabiri kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Tekirdağ Tragger su Güncel Haberler

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