SUÇÜSTÜ YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Haberler

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SUÇÜSTÜ YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde sağlık ocağından kablo ve tıbbi malzeme çalarken suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan U.M. tutuklandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde sağlık ocağından kablo ve tıbbi malzeme çalarken suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan U.M. tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında U.M.?yi sağlık ocağından hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Kablo ve tıbbi malzeme çaldığı tespit edilen U.M., polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen U.M., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'hırsızlık' suçundan tutuklandı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Şahinbey, Güncel, Haberler

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