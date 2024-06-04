İstanbul Bağcılar'da Sucu Dükkanında İstismar Davası: Metin Şenay 293 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Aldı
İstanbul Bağcılar'da sucu dükkanında 4 çocuğa yönelik istismar iddiasıyla hakkında dava açılan Metin Şenay, 331 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandı. Mahkeme, Şenay'ı 293 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kübra SONKAYA / İSTANBUL BAĞCILAR'da sucu dükkanında özel odada 4 çocuğa istismar iddiasıyla hakkında 331 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Metin Şenay 293 yıl 6 ay hapis ceazına çarptırıldı.