Suç Örgütüne Yönelik Soruşturma Kütahya ve Isparta'da İhaleleri Kapsıyor
Aziz İhsan Aktaş'a yönelik yürütülen suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta Belediyeleri'nden alınan ihale dosyaları için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı yazıldı.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgüte ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili Başsavcılıklara yazı yazıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel