Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutuksuz sanıkların savunması alınıyor

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmada ilk olarak tutuksuz sanık Çağrı Mazı'nın savunması alındı.

Sanık Mazı, 2022 yılında beri İSFALT'ta mühendis olarak çalıştığını, görevi gereği çok sayıda maliyet komisyonunda doğal üyelik yaptığını, komisyonlardaki görevinin Mart 2025'te sonlandığını aktararak, "İSFALT'ta hizmet araçları kiralanması ihalesinde yaklaşık maliyet hesaplamasını sanık Mustafa Mutlu'yla paylaşmadım. Kendisinin de benden öyle bir talebi olmadı, olsa da paylaşmazdım. 20 yıldır namusumla çalıştım. Milyon dolarlar seviyesinde bütçe harcamaları yönettim, hakkımda şüphe dahi oluşmamıştır." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz sanıklardan İSFALT İdari İşler Destek Hizmetleri Şefliği çalışanı Murat Delice, kıdemi ve görevi gereği herhangi bir imza yetkisine sahip olmadığını, sanıklar Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu'yu tanımadığını söyledi.

Sanık Delice, İSFALT'ın araç kiralama ihalesi için hazırlanan teknik şartları kurumun sistemine girdiğini, iddianameye konu ihaleyi kazanan firmanın Bilginay olduğunu sözleşme imzalandıktan sonra öğrendiğini, ihale kontrol teşkilatı üyesi olarak mevzuata uygun hareket ettiğini öne sürdü.

"Rüşvet vermek" ve "suç örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Akın Kumanlı, savunmasında, patronunun Aziz İhsan Aktaş olmadığını ve bu kişiden emir almadığını iddia ederek, çalışanı olduğu Bilginay firmasının Tekin Aktaş'a ait olduğunu kaydetti.

Söz konusu firmanın Beşiktaş Belediyesinden aldığı ihaleler kapsamında araç takiplerini yaptığını aktaran Kumanlı, "Çalışma yerim Beşiktaş Belediyesinde araçlarımızın bulunduğu garajdır. Burada araçların bakım onarım işlerini takip ederim. Aziz İhsan Aktaş belediyeden ihale aldığı için sık gidip gelirdi, bu nedenle geliş gidişlerinde konuşmalarımız olurdu. Bana, belediyeden alacaklarını alamadığını söylerdi. İş ortamında belediyenin hep borcu olduğu, maaşların ödenmediği konuşulurdu. Ben maaşlı olarak çalışırım, hakkımdaki suçu kabul etmem." ifadelerini kullandı.

Kumanlı, Aziz İhsan Aktaş ve tutuksuz sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın seçim çalışmaları için para ve araç temin ettiğini duyduğunu, Aktaş'ın talimatıyla seçim çalışmasında kullanılmak üzere 16 aracın şoförler aracılığıyla CHP'nin Avcılar yan yoldaki seçim koordinasyon merkezinin önüne bırakıldığını iddia etti.

Sanıklardan iş kadını Ayşegül Ünal, geçmiş yıllarda 500 bin lira sermayeyle bir şirket kurduğunu, disiplinli çalışmalarının sonucunda işlerini büyüttüğünü belirtti.

Bir pizza firmasının temsilciliğini yaptıktan sonra toplu yemek hizmetleri işine girdiğini anlatan Ünal, savunmasında şunları söyledi:

"Beşiktaş Belediyesinin yemek hizmeti için verdiği açık ihaleye katıldım. Şirketimin uygunluğu doğrultusunda ihaleyi kazandım, edimimi yerine getirdim. Daha sonra araç kiralama ve lojistik işine girmeye karar verdim. Araç ve iş makineleri kiraladım. Çip krizi sonucu araçlarım değer kazandı. Araçları satarak yeniledim, şirket hacmimi güçlendirdim. Lojistik alanında danışmanlık firmalarıyla görüştüm. Yabancı bayraklı bir gemi kiraladım, alt firmaya kiraya verdim. Geminin masrafları tarafımca karşılandı. Danışmanlık firmalarıyla tekrar masaya oturdum, uygun kredi olanaklarıyla yaşlı bir gemi almaya karar verdim. Yabancı bayraklıydı, Türk bayrağına geçirdim. Türkiye Petrolleri Dağıtım Şirketi'ne 2 yıllığına kiraladım, şirketim iyi bir kıvama geldi. 2 yıl sonra gemiyi sattım. İşimi titizlikle takip eden bir iş kadınıyım. Bu kadar çok başarılı olmuş bir kişi olarak şirketimin yönetiminin bende olmadığını kabul etmiyorum."

Ünal, şirketinin tek sahibinin kendisi olduğunu savunarak, "Aziz ihsan Aktaş kuzenimdir, kendisiyle ticari ilişkim vardı. Kimseden talimat almam, rüşvet olaylarından asla haberim yoktur. Aktaş bana birilerinin kendisinden rüşvet istediğinden hiç bahsetmedi, sadece ihtiyacı olduğunda birkaç kez benden borç talep etmiştir. Örgüt üyesi değilim, girişimci bir iş insanıyım. Akraba olduğum için örgüt üyesi olduğum iddia ediliyor. İhaleler öncesinde bazı firmalardan istenen yaklaşık maliyet teklifi ile benim şirketlerimin bir alakası yoktur. " ifadelerini kullandı.

???????Duruşma, öğle arasının ardından sanık Aziz İhsan Aktaş'ın savunmasının alınmasıyla devam edecek.