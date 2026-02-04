Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Kazım Gökhan Yankılıç, görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi olduğunu söyledi.

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ile suçlandığını ifade eden Yankılıç, "Sanki kendimizin Rıza Akpolat'tan önce bir hayatı yokmuş gibi gösteriliyor. Sanki bütün ihtiyaçlarımızı Rıza Akpolat karşılıyormuş gibi lanse ediliyor." ifadelerini kullandı.

Yankılıç, 8 aydır tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Ataş, Rıza Akpolat'ın makam şoförü olduğunu belirterek, "Benden hariç birden fazla makam şoförü bulunuyordu. Bütün para transferleri rızanın kişisel ödemeleridir. Bana verdiği talimatlar doğrultusunda ödeme yapardım. MASAK raporundaki ödemeler benim ödemelerim değildir. Rıza Akpolat'ın ödemeleridir. Bu ödemelerin ne ödemeleri olduğunu bilmem mümkün değildir. Sormam, sorgulamam da mümkün değildir. Banka hesapları dışında Rıza Akpolat'ın talimatıyla elden ödemeler de gerçekleştirdim. Elden ödemeler, kapalı şekilde özel kalem müdürü tarafından şahsıma iletilirdi." dedi.

Ataş, diğer şoförlerin amiri olmadığını ve onlardan farkı bulunmadığını savundu.

Mahkeme başkanı Oguzhan Gül'ün "Acarkent'teki villa kimin?" sorusuna sanık Ataş, "Bir kere gittim oraya, Rıza Akpolat'ı götürdüm. Rıza Akpolat çocuklarına 'Artık burada oturacağız' dedi." şeklinde cevap verdi.

Sanık Rabil Artan, kendi adına satın aldığı bir konut ve aracın suça konu mallar olduğu iddiasıyla suçlandığını ifade ederek, kuyumculuk yaptığını ve ailesinin varlıklı olduğunu dile getirdi.

Evlendiğinde hediye edilen döviz ve takılar ile kuyumculukta kazandığı tüm birikimini fiziki olarak sakladığını belirten Artan, evlenmeden önce eşinin ABD'de yaşadığını, Rıza Akpolat ile de aralarında eskiye dayanan yakın dostluk olduğunu ifade etti.

Artan, "2018 yılında Amerika'ya gittik. Çocuklarımızın eğitimini Türkiye'de almasını istememiz nedeniyle ülkeye dönmeye karar verdik. Güzel bir evimiz olsun diye iddianamedeki söz konusu evi aldık. Rıza Akpolat'a çok güvendiğimden onun fikirlerine değer verirdim. Bana ev ve araba konusunda yardımcı olabileceğini düşündüm. Ailem Türkiye'ye dönmeden bu işleri halletmek istedim. 22 milyon liraya ev aldım. İfade veren herkes bu evi kendi adıma aldığını söylemiştir. Benim evim nasıl Rıza Akpolat'ın evi olabiliyor anlamıyorum." diye konuştu.

Kız kardeşi gibi gördüğü Akpolat'ın eski eşi Derya Özhan'ın ev ihtiyacı doğduğunu anlatan Artan, "Derya'ya ve çocuklarına evimizi kullanabileceklerini söyledim. Arabamı da Rıza'nın kullanmasında bir sakınca görmedim. Amerika'da olduğum süre boyunca Rıza arabamı garajda saklamış, bakım yapmıştır. Ona teşekkür etmem gerekirken bugün burada yargılanıyoruz. Aracı, Rıza adına aldığım gerçek dışıdır. Ne evimi ne arabamı Rıza Akpolat'ın parasıyla almadım. Bana bulmam için yardım etti. Kendi kazancımla aldım." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme başkanı Gül, "Aracın plakası RY 024 şeklinde." demesi üzerine sanık Artan, "Bunun üzerinde durmadım." diye cevap verdi.

Duruşmaya öğle arası verildi.