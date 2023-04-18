SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA

Afyonkarahisar'da polisin, yağma ve iftira suçlarını işlediği belirlenen örgüte yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kurulan örgüte üye olmak', 'örgüt çerçevesinde yağma ve iftira' suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan örgüt lideri Mustafa S., örgüt üyeleri Doğan İ., Ali S., Hüseyin S. sevk edildikleri Sandıklı Cumhuriyet Savcılığındaki ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)