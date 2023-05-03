Suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik 10 ülkede gerçekleşen baskınlarda 132 kişi tutuklandı

İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden "Ndrangheta"ya karşı Avrupa Birliği üyeleri Almanya, Belçika, İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Slovenya ve Romanya ile Brezilya ve Panama'da gerçekleştirilen koordineli baskınlarda 132 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden "Ndrangheta"ya karşı Avrupa Birliği üyeleri Almanya, Belçika, İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Slovenya ve Romanya ile Brezilya ve Panama'da gerçekleştirilen koordineli baskınlarda 132 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Alman kamu yayıncısı ARD'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, suç örgütüne karşı birçok Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen geniş çaplı baskınlara yüzlerce polis katıldı.

Ndrangheta mafya grubunu hedef alan operasyonda 132 kişi hakkında tutuklama emrinin infaz edildiği belirtildi.

Kaynaklara göre, kod adı "Eureka" olan operasyon, "Bugüne kadar Güney İtalya merkezli Ndrangheta mafya grubunu hedef alan en büyük uluslararası polis operasyonu" oldu.

Polis uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı silah ticareti ve kara para aklama işlerine karışan 132 mafya üyesi ve destekçisini tutukladı.

Polisten yapılan açıklamada, suç örgütünün kara para aklama, çete benzeri vergi kaçakçılığı, ticari çete dolandırıcılığı ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlandığı bildirildi.

Sadece Almanya'da 100'den fazla iş yeri ve konuta baskın düzenlendiği belirtildi.

Soruşturmanın 2019'da Belçika'nın Gent şehrindeki bir pizzacının, mafya ile bağlantısının tespit edilmesi üzerine başlatıldığı kaydedildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre de operasyon çerçevesinde Katanzaro, Vibo Valentia, Pescara, Milano, Salerno, Katanya, Savona, Bolonya, Vicenza, L'Aquila, Ancona, Roma ve Cagliari'de Ndrangheta ile bağlantılı kişi ve mekanlara baskınlar düzenlendi.

Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarlarda kokain kaçırıldığına inanılıyor

İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak bilinen Ndrangheta'nın, çoğunlukla Belçika ve Hollanda'daki büyük ticari konteyner limanlarını kullanarak Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarlarda kokain kaçırdığına inanılıyor.

Müfettişlere göre, grubun kara para aklama ağı esas olarak Almanya, Belçika ve Portekiz'de faaliyet gösteriyor ve çeşitli ülkelerde restoranlara ve gayrimenkullere yatırım yapılıyor.

Almanya İçişleri Bakanı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser Avrupa çapında gerçekleştirilen operasyonlarla İtalyan organize suç örgütü Ndrangheta'ya darbe indirildiğini bildirdi.

Faeser yaptığı yazılı açıklamada,"Avrupa çapında koordine edilen bugünkü tedbirlerle kolluk kuvvetleri Ndrangheta'ya ciddi bir darbe indirmiştir. Bu tedbirler, kısmen gizli, kısmen de açık hareket eden bu organize suç örgütüne karşı uluslararası düzeyde koordine edilen mücadelenin bir parçasıdır. Bugünkü baskınlar İtalyan organize suç örgütüyle mücadelede bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Organize suçlarla mücadele stratejisinin temelini suç yapılarının çökertilmesinin oluşturduğunu vurgulayan Faeser, "Güvenlik makamlarımız Almanya'da organize suçlar üzerindeki baskının her zamankinden daha fazla olmasını sağlamıştır. Bu durum ön soruşturmaların sayısındaki artışa da yansımaktadır. Amacımız suç yapılarını kalıcı olarak dağıtmak ve suç gelirlerinden sürekli olarak mahrum bırakmaktır. Başta İtalyan ortağımız olmak üzere ilgili tüm makamlara güven ve ortaklık ruhu içerisinde gösterdikleri işbirliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.