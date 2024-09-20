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Suç Örgütü Lideri Urfi Çetinkaya Cezaevinde Hayatını Kaybetti

Suç Örgütü Lideri Urfi Çetinkaya Cezaevinde Hayatını Kaybetti
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Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla aranan Urfi Çetinkaya, bir süre önce yakalandığı cezaevinde öldü. 1989'dan beri birçok kez cezaevine giren Çetinkaya, son olarak Nisan 2023'te yakalanmıştı.

SUÇ örgütü lideri Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü. İlk olarak 1989 yılından yılında tutuklanan Çetinkaya, pek çok kez cezaevine girmişti.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya Nisan 2023'te Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin yaptığı operasyonla İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Çetinkaya ve yanındaki suç örgütü üyesi 5 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden geçirilmişti. Çetinkaya ve beraberindeki 5 kişi, kontrollerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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