Suç örgütlerinin yakalanmasına yönelik operasyonda 34 şüpheli tutuklandı

Suç örgütlerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 39 şüpheliden 34'ü tutuklandı

İSTANBUL İstanbul merkezli 6 ilde Kerbela Y.'nin liderliğinde faaliyette bulunan suç örgütünün yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda örgüt lideri ve yöneticisi de dahil olmak üzere yakalanan 39 şüpheliden 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da faaliyette bulunan suç örgütlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda; Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde Kerbela Y.'nin liderliğinde faaliyette bulunan suç örgütü tarafından; "uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 SKM, silahlı saldırı" suçlarının gerçekleştirildiği 8 eylem tespit edilmişti. Bu eylemlere karışan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul başta olmak üzere Muğla, İzmir, Mersin, Rize, Tokat ve Bursa illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri ve yöneticisi de dahil olmak üzere 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Konu ile ilgili yakalan ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 39 şüpheli şahıstan 34'ü tutuklanarak Ceza İnfaz

Kurumu'na teslim edildi.