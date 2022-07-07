SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLAH TEMİN EDİYORLARMIŞ

Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin, yasa dışı yollardan temin ettikleri silahları, yerel suç örgütlerine 35 bin liradan sattığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, şüpheliler hakkında savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından 1 Temmuz sabahı belirlenen çok sayıda adrese baskın yaptı. Ekipler, demir kapıları kırılan ev ve iş yerlerinde 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise ruhsatsız 5 pompalı tüfek ile 14 tabanca ele geçirildi.

SİLAH BAŞINA 35 BİN LİRA

Yapılan çalışmada şüphelilerin, yasa dışı yollarla temin ettikleri ruhsatsız silahları, yerel suç örgütlerine sattıkları ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, satışını yaptıkları silah başına 35 bin lira aldıkları tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartı, 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunmayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel