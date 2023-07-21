Suç makinesinin binanın deposundan hırsızlık yaptığı anlar kamerada

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir binanın deposunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesinde bir binanın deposunda, hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve 16 adet suç kaydı bulunan H.A., isimli şüpheli yakalandı. Şahısın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli H.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.