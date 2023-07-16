Gaziantep'te Çarşı ve Mahalle Bekçileri üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayı bir evin bahçesine attığı tespit edilen ve 12 suç kaydı bulunan şüpheliyi yakaladı.

Suç makinesi ruhsatsız silahla yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Çarşı ve Mahalle Bekçileri üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayı bir evin bahçesine attığı tespit edilen ve 12 suç kaydı bulunan şüpheliyi yakaladı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri ekipleri, bir şüphelinin üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayı bir evin bahçesine attığı ve tespit edilen şüphelinin 12 suç kaydı bulunan K.K. isimli şüpheli yakalandı.

Olayla ilgili K.K isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.