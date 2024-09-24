Sabıkalıların Serbestliği Tepki Çekiyor: Berna Özgül'den Çağrı

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısının 26 ayrı suç kaydının olması tartışma konusu olurken, ikisi hakkında 20 ayrı suç kaydı olan üç kişi tarafından öldürülen moto kurye Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Özgül, "Sabıkalı insanlar aramızda dolandıkça biz ne Samet Özgül'ü, ne de Şeyda Yılmaz'ı koruyabiliriz. Lütfen bu insanları içeriye alın. Başka Samet Özgüllere zarar vermesin. Başka bir can daha yanmasın. Lütfen aklımız başımıza başka biri öldürünce gelmesin. Şimdiden önlemimizi alalım ki başka canları koruyalım" dedi.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti'nin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu. 19 yaşındaki Geçti'nin çocuğa cinsel taciz, cinsel taciz, yağma, soygun, hırsızlık, uyuşturucu, kasten yaralama dahil 26 ayrı suçtan suç kaydı olduğu tespit edildi. Hakkında 26 suç kaydı olan Geçti'nin dışarıda serbestçe dolaşması hem muhalefet partilerinin hem de vatandaşların tepkisine neden oldu.

"Lütfen aklımız başımıza başka biri öldürünce gelmesin"

Polis memuru Şeyda Yılmaz cinayeti, moto kurye Samet Özgül'ün öldürülmesi olayını da bir kez daha gündeme getirdi. Samet Özgül de ikisi hakkında 20 ayrı suç kaydı bulunan üç kişi tarafından katledilmişti. Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Özgül, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite öğrencisi ve moto kurye olan abim Samet Özgül, 5 Kasım 2022 günü işe giderken kırmızı ışıkta geçtikleri için uyardığı aracın içerisindeki kişiler tarafından canice katledilerek öldürüldü. Bu 3 kişi onu ölüme terk etti ve Samet kendi imkanlarıyla hastaneye gitse de hayata tutunamadı. Yerel mahkemede 3 şahsa cezalar verilmişti. Ancak İstinaf Mahkemesi bu cezaları bozdu. Hiçbir pişmanlık göstermemesine rağmen müebbet hapis cezası alan Halil İbrahim Demirci'nin cezasını 25 yıla indirdi, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün almış olduğu 12'şer yıl hapis cezalarını silerek beraat ettirdi.

Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün 20 ayrı suç kaydı bulunmaktadır. Uyuşturucu ticareti yaparak geçimlerini sağlamaktadırlar. İstinaf Mahkemesi'nin kararından sonra bir feryadım olmuştu. Bu insanlar başka birini öldürünce içeri alacaksınız? Daha bunun örneğini dün gördük. Genç kadın polisimiz Şeyda Yılmaz maalesef 26 suç kaydı bulunan bir zanlı tarafından öldürüldü. Bu zanlının suç kayıtlarında gasp, uyuşturucu ticareti, adam yaralama, motosiklet hırsızlığı, çocuk istismarı gibi ciddi suçlar mevcuttu. Maalesef ki sabıkalı insanlar aramızda dolandıkça biz ne Samet'i koruyabiliriz, ne Şeyda'yı koruyabiliriz. Ancak onu öldüren canilerin aramızda özgürce dolaşmaması gerektiğine inanıyoruz. Lütfen çağrı mı duyun. Samet Özgül'ün katillerinin 20 ayrı suç kayıtları vardır ve uyuşturucu ticareti yapıyorlar. Lütfen bu insanları içeriye alın. Başka Samet Özgüllere zarar vermesin. Başka bir can daha yanmasın. Lütfen aklımız başımıza başka biri öldürünce gelmesin. Şimdiden önlemimizi alalım ki başka canları koruyalım."

Ne olmuştu?

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi moto kurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022 gecesi Ankara'da motosikletle seyir halindeyken tartıştığı 3 kişi tarafından darp edilmiş ve boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Samet Özgül davasında; Halil İbrahim Demirci müebbet, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz 12 yıl hapis cezası almıştı. Ancak, İstinaf Mahkemesi bu kararı yeniden incelemeye karar vermişti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 28 Haziran'da görülen Samet Özgül cinayeti davasında, sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün beraatına karar vermişti. Mahkeme, sanık Halil İbrahim Demirci'ye ise "iyi hal indirimi" uygulayarak müebbet hapis cezasını, 25 yıl hapis cezasına indirmişti. Duruşma sırasında sanık Açıkgöz savcıya teşekkür etmiş, Halil İbrahim Demirci ise acılı aileye, "Haklarını helal etsinler" demişti. Samet Özgül'ün ailesi avukatları aracılığıyla, İstinaf Mahkemesi'nin kararını Yargıtay'a taşımıştı.